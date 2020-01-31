Karacasu MYO sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlarla buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Önlem Ersöz’ün sorumlu öğretim elemanı olduğu sosyal sorumluluk projeleri dersi kapsamında geçtiğimiz güz döneminde, 9 farklı grupla Karacasu’da birbirinden anlamlı projelere imza attı.

Ders kapsamında kendi projelerini yazan ve yürüten öğrenciler, farklı gruplar olarak gerçekleştirdikleri yenilikçi ve faydalı projelerle hem kendilerinin hem toplumun sosyal sorumluluk bilincinin gelişimine katkı sağladı.

Berceste Grubu, Kır Papatyası Grubu, Göktürk Grubu, Yıldız Savaşçıları ve Umut Işığı, Albatros Grubu, Sakin Grubu ve Bir Yenilik Grubu, Ala Grubu, Grup Titanik grupları olarak çalışmalarını yürüten öğrenciler projeleri ile sağladıkları katkılardan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Berceste Grubu, Payidar adını verdikleri projelerinde Geyre Mahallesi’ndeki Geyre Anaokulu ve İlkokulu’nda öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptılar. Projeyi Aydın Gençlik Merkezi, Karacasu Belediyesi ve Karacasu Milli Eğitim Müdürlüğü de destekledi. Etkinlik gününde, anasınıfı ve ilkokul öğrencileri Berceste Grubu ile birlikte müzikli çocuk oyunları, matrak oyunu, yer satrancı, yüz boyama ve fasulye atma oyunu gibi faaliyetler gerçekleştirdi.

Kır Papatyası Grubu, Sevgi Kelebeği adını verdikleri projelerinde Karacasu’da zor durumda olan insanlar için kıyafet yardımı toplama işini üstlendiler. Projede 120 parça kıyafet, 2 mont ve 1 bot yüksekokul öğrencileri aracılığıyla toplandı. Kıyafetler Karacasu Belediyesine ait bir markete teslim edildi.

Göktürk Grubu ise Su Tasarrufu adlı projeyi yürüttüler. Grup, Karacasu Pazarı’nda dolaşarak halka su tasarrufu, kuraklık ve kaynakların kullanımı konusunda bilinçlendirme amaçlı bildiriler dağıttı ve onlarla kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

Yıldız Savaşçıları ve Umut Işığı grupları da Karacasu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde özel çocuklarla bir gün boyunca eğlenceli vakit geçirdiler. Merkezden aldıkları özel izinle yüksekokul öğrencileri, öğretmenlerin gözetiminde çocuklara kitap okuyarak çeşitli oyunlar oynadılar.

Albatros Grubu, Sakin Grubu ve Bir Yenilik Grubu, Karacasu sokak hayvanlarının korunması adına yerli halkı bilinçlendirmeye çalıştılar. Karacasu halkıyla birlikte dolaşarak mama dağıttılar. Bazı sokaklara da kendi yaptıkları barınakları yerleştirdiler.

Ala Grubu, Kitap Boşlukları Doldurur adlı projeyi hayata geçirdiler. Karacasu’da özel bir kafede çevreden topladıkları kitaplardan herkese açık küçük bir kütüphane oluşturdular. Yaklaşık 400 kitaba ulaşan öğrenciler, fikir, sanat ve edebiyat dergilerinden oluşan dergileri de kütüphaneye kazandırdılar.

Grup Titanik, Karacasu Kahvederesi’ne giden yol boyunca diğer yüksekokul öğrencileri ile birlikte çevre temizliği yaptılar. Doğa İçin El Ele adını verdikleri proje, yaklaşık 5 saat sürdü. Öğrenciler, çevrenin korunması için birlikte hareket etmenin önemini Karacasu halkına göstermiş oldular.

