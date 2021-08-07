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Karacasu ve Bozdoğan'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

07.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karacasu ve Bozdoğan'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 4 gün önce çıkan yangınla Bozdoğan'ın Altıntaş Mahallesi'nde dün başlayan yangına müdahale karadan sürüyor.

Bölgede Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürerken, yangınların etrafının çevrildiği belirtildi.

Karacasu ilçesinde 3 Ağustos'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle Bereketli Mahallesi'nin bir bölümü tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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