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Karacasu’da 2 vatandaşın daha testi pozitif çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 08:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren Korona virüs vakaları, tekrar kontrol altına alınmaya çalışılırken 2 vatandaşın daha korona testinin pozitif olduğu öğrenildi.Kovid-19 pandemisi kapsamında Aydın genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, Karacasu ilçesinde tekrar baş gösteren Korona virüs vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor.

Karacasu’da 2 vatandaşın daha testi pozitif çıktı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren Korona virüs vakaları, tekrar kontrol altına alınmaya çalışılırken 2 vatandaşın daha korona testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Kovid-19 pandemisi kapsamında Aydın genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, Karacasu ilçesinde tekrar baş gösteren Korona virüs vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Yolaltı Mahallesi’nde izinsiz hayır yapıldığının tespit edilmesi ve hayıra katılan bir misafirin pozitif vakalı olması üzerine ilçede pozitif vakalar ve temaslı sayılarında ciddi artış yaşandı. Bugün de Küçükdağlı Mahallesinde 2 vatandaşın daha testlerinin pozitif çıktığı öğrenilirken, ilçe genelinde toplam pozitif vaka sayısı 10’a yükseldi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından bugüne kadar toplam 23 pozitif vakanın olduğunun belirtildiği açıklamada “İlçemiz Küçükdağlı Mahallemizde 2 vatandaşımızın yapılan test sonucu, pozitif çıkmış olup ilçemizdeki, aktif vaka sayımız saat 18.00 itibariyle 10’a, bugüne kadar ilçemizdeki toplam vaka sayımız ise 23’e ulaşmıştır. Vakalar ile ilgili filyasyon çalışmalarımız sürmektedir. Salgının ilçemizde hızlı yayılmasını kontrol altına alıp, ilçemizi virüsten yeniden kurtarabilmek için sizlerin yardım ve desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Lütfen Korona virüs ile mücadelede başarının ana şartı olan maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına titizlikle uyup, işletme ve tesislerimizde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kuralları aksatmadan uygulayalım” ifadelerine yer verildi.

Karacasu’da 2 vatandaşın daha testi pozitif çıktı

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