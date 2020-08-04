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Karacasu’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Karacasu Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri kapsamında çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Karacasu Belediyesi, Kurban bayramı sonrasında oluşabilecek kötü kokunun önüne geçmek üzere ilk mesai gününde çalışmalara başladı.

Karacasu Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri kapsamında çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Karacasu Belediyesi, Kurban bayramı sonrasında oluşabilecek kötü kokunun önüne geçmek üzere ilk mesai gününde çalışmalara başladı. İlçe sakinlerinin çöp konteynerlerinin kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizlik bakımına her mevsim özen gösteren Karacasu Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışma kapsamında, çöp konteynerleri özel kimyasal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor.
“Kötü koku engelleniyor”
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, daha temiz ve daha hijyenik bir Karacasu için bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek, "Mübarek Kurban Bayramını geride bıraktık. İlçemizde bulunan her noktadaki çöp konteynerlerine atılan hayvansal atıkların kötü kokulara sebep olmaması, evsel atıkların, sinek ve haşere oluşumunu engellemek ayrıca çevreye kötü kokunun yayılmasını önlemek için çalışma başlattık. İlçemizde hijyen çalışmalarına önem veriyoruz. Dün mahallelerimizi deterjanlı sularla yıkama çalışmalarına başlamıştık. Bu çalışmamız da bugün çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemi ile devam ediyor. Her Mahalledeki çöp konteynerlerinin periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını aksatmadan yapacağız” dedi.

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