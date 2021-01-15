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Karacasu’da Eko Turizm Destinasyon Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi

15.01.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde ’Eko Turizm Destinasyon Eylem Planı’ toplantısı gerçekleştirildi.Karacasu’nun eko turizm potansiyelini harekete geçirip turizme entegre ederek turizmi geliştirip turizm faaliyetlerini çeşitlendirerek 12 aya yaymak ve doğal zenginlik, tarihi doku, kültürel öğeler ve yapılabilecek aktiviteler açısından görece üstün olan ilçenin 2021-2023 yıllarında eko turizm kapsamında bölgenin önemli bir çekim merkezi ve eko turizmde önemli bir destinasyon olması doğrultusunda Eko Turizm Destinasyon Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ’Eko Turizm Destinasyon Eylem Planı’ toplantısı gerçekleştirildi.
Karacasu’nun eko turizm potansiyelini harekete geçirip turizme entegre ederek turizmi geliştirip turizm faaliyetlerini çeşitlendirerek 12 aya yaymak ve doğal zenginlik, tarihi doku, kültürel öğeler ve yapılabilecek aktiviteler açısından görece üstün olan ilçenin 2021-2023 yıllarında eko turizm kapsamında bölgenin önemli bir çekim merkezi ve eko turizmde önemli bir destinasyon olması doğrultusunda Eko Turizm Destinasyon Eylem Planı toplantısı gerçekleştirildi. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda Karacasu ilçesi eko turizm destinasyon eylem planı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Hazırlanan Karacasu ilçesi eko turizm destinasyon eylem planı, yapılan bir toplantıyla İlçe Eko Turizm Çalışma Kurulu üyelerine tanıtılıp, görüşülerek toplantı sonunda yapılan oylamayla oy birliği ile kabul edilip, uygulamaya geçirilmesine karar verildi.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede ilçedeki turizmin gelişebilmesi için ilçedeki eko turizm potansiyelini harekete geçirip, turizme entegre edip, turizm faaliyetlerini çeşitlendirerek yaymanın zorunlu olduğunu belirtti. Kaymakam Soley, "Hazırlanan bu eylem planının uygulanarak hayata geçirilmesiyle dönem sonunda Karacasu’nun eko turizm açısından önemli bir çekim merkezi, önemli bir destinasyon olacağına inanıyorum. Bu eylem planının hazırlanmasındaki kararlılık yönlendirme ve destekleri için Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a ve ilçenin geleceği için her zaman birlik ve bütünlük içinde olup eko turizm konusundaki öngörüleri desteklemeleri nedeniyle Karacasululara teşekkür ederim" dedi.

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