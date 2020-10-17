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Karacasu’da sigara içmek yasaklandı

AYDIN HABERLERİ  | 17.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kritik seviyeye gelen koronavirüs vakaları sonrasında İlçe Hıfzısıhha Kurulu önemli bir karar daha aldı.Kovid-19 pandemisi kapsamında ilçe genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, alınan yeni karar sonrasında ilçedeki pazar yerlerinde, ana cadde, meydanlarda ve kalabalık alanlarda yürürken sigara içilmesi yasaklandı.

Karacasu’da sigara içmek yasaklandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kritik seviyeye gelen koronavirüs vakaları sonrasında İlçe Hıfzısıhha Kurulu önemli bir karar daha aldı.
Kovid-19 pandemisi kapsamında ilçe genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, alınan yeni karar sonrasında ilçedeki pazar yerlerinde, ana cadde, meydanlarda ve kalabalık alanlarda yürürken sigara içilmesi yasaklandı. Son olarak ilçe genelindeki pozitif vakaların 13’e yükselmesi sonrasında kırılma noktasında olduklarını ifade eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, sıkı tedbirlerin uygulandığını ve gerekli filyasyon çalışmalarının yapıldığını belirtti. Kaymakamı Soley’in çağrısı üzerine toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından önemli kararlar alırken, Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada “İlçe Hıfzıssıhha Kumlu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu salgının ilçemizde hafta içindeki seyrini görüşmek üzere Kaymakam Ahmet Soley’in çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Sigara içmenin, doğru şekilde maske takmayı engellemesinden dolayı pazar yerlerinde, ana cadde ve meydanlarda ve kalabalık alanlarda yürürken sigara içilmesinin yasaklanmasına, özel araçlarda sürücü dışında da şahıs bulunması durumunda maske takılmasına ve özel araçlara koltuk kapasitesi dışında yolcu alınmamasına ve bu karara aykırı davranan kişiler hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesı uyarınca 900 TL idari yaptırım kararı uygulanıp, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Karacasu’da sigara içmek yasaklandı

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