YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Karacasu’da vaka sayısı 13 oldu

Karacasu’da vaka sayısı 13 oldu

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren korona virüs vakaları, tkontrol altına alınmaya çalışılırken 15 günlük karantina sonrasında iyileştiği kabul edilen bir vakanın PCR testi pozitif çıktı.Kovid-19 pandemisi kapsamında Aydın genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, Karacasu ilçesinde tekrar baş gösteren korona virüs vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tekrar yayılma gösteren korona virüs vakaları, tkontrol altına alınmaya çalışılırken 15 günlük karantina sonrasında iyileştiği kabul edilen bir vakanın PCR testi pozitif çıktı.
Kovid-19 pandemisi kapsamında Aydın genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, Karacasu ilçesinde tekrar baş gösteren korona virüs vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor. Temaslı olarak izolasyona alınan vatandaşların da PCR testleri yapılmaya devam ederken Esençay Mahallesinde 1 kişinin ve 15 günlük karantina süresini dolduran ve iyileştiği kabul edilen bir vatandaşın PCR testi pozitif çıktı. Yaşanan bu durum ilçe genelindeki pozitif vaka sayısı 13’e yükseldi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından bugüne kadar toplam 31 pozitif vakanın olduğunun belirtildiği açıklamada “Esençay Mahallemizde testi yapılan 1 temaslı vatandaşımız ile daha önce hastayken 15 gün sonunda semptom görülmediğinden iyileştiği kabul edilen 1 vakamızın PCR testleri pozitif çıktı. İlçemizdeki aktif vaka sayısı 13’e, bugüne kadar ki vaka sayısı ise 31’e çıkmıştır. 13 aktif vakamızın tedavileri evlerinde sürdürülmektedir. Ayrıca, bugünkü aktif temaslı sayımız 52, temaslı yakını sayımız 18, izole altındaki konut sayımız 36’dır” ifadelerine yer verildi.
“Kritik kırılma noktasındayız”
Vakalar ile ilgili filyasyon çalışmalarının sıkı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise “Sürekli belirttiğim gibi ilçemiz için kritik bir kırılma noktası yaşanmakta olup, bu hızlı artış kontrol edilmezse kısa sürede ilçe geneline yayılıp istenmeyen sonuçlar da yaşanabilecektir. Ancak sizlerin desteğiyle, gerekli tedbirlerin alınarak, kurallara uyulması ile bu salgını atlatabiliriz. İnanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını en kısa sürede kontrol altına alıp, ilçemizi bir kez daha virüsten kurtaracağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Aydın Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:11
Öğle
12:59
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.