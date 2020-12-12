Karacasu’da vatandaş evde, belediye görevde

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Karacasu Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Zeki İnal’ın talimatıyla ilçesi sanayi bölgesinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Karacasu Belediyesi ekipleri, haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yoğun bir çalışma temposu olan sanayi bölgesinde temizlik çalışması yaptı. Ardından arazöz ile ara sokaklar ve yollar ilaçlı sularla dezenfekte edildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye başkanı Zeki inal “Yoğun çalışan sanayimizi sokağa çıkma yasağında tertemiz yapmak için ekiplerimiz seferber oldu. Süpürülerek temizlenen sanayimizi ilaçlı su ile yıkayarak dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın daha temiz bir ilçede yaşananları için çalışmalarımız sürecek” dedi.

