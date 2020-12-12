YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Karacasu’da vatandaş evde, belediye görevde

Karacasu’da vatandaş evde, belediye görevde

AYDIN HABERLERİ  | 12.12.2020 11:56 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Karacasu Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Zeki İnal’ın talimatıyla ilçesi sanayi bölgesinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.Karacasu Belediyesi ekipleri, haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yoğun bir çalışma temposu olan sanayi bölgesinde temizlik çalışması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Karacasu Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Zeki İnal’ın talimatıyla ilçesi sanayi bölgesinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.
Karacasu Belediyesi ekipleri, haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yoğun bir çalışma temposu olan sanayi bölgesinde temizlik çalışması yaptı. Ardından arazöz ile ara sokaklar ve yollar ilaçlı sularla dezenfekte edildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye başkanı Zeki inal “Yoğun çalışan sanayimizi sokağa çıkma yasağında tertemiz yapmak için ekiplerimiz seferber oldu. Süpürülerek temizlenen sanayimizi ilaçlı su ile yıkayarak dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın daha temiz bir ilçede yaşananları için çalışmalarımız sürecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.