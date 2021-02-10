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Karacasu’nun sulama sorunu tarih oluyor

10.02.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Aydın ziyaretinin yankıları sürmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Aydın ziyaretinin yankıları sürmeye devam ediyor. Aydın yatırımlarının açıklanmasının ardından paylaşım yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu’nun sulama sorununun tarih olacağına dikkat çekti.

Söke’de gerçekleştirilen sektör toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’a yapılacak olan yatırımların müjdesini verdi. Karacasu’ya yapılacak 2 projenin açıklanmasının ardından ’hayırlı olsun’ mesajı paylaşan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Karacasu’nun sulama sorunu tarih oluyor” dedi. Güzelköy ve Çamköy Mahallelerinin sulama sorununu giderecek Yerüstü Sulaması projesi için çalışmalar başlayacak. 6 milyon TL maliyetindeki projenin tamamlanmasının ardından bin 660 dekar arazinin sulaması gerçekleştirilecek. Önümüzdeki günlerde 1,5 milyon TL maliyetindeki Karacasu Çamarası Suni Besleme Projesi’nin de hayata geçirilmesi bekleniyor.

“Sulama sorunu tarih oluyor”

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bakan Pakdemirli’ye teşekkür eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal; “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli gerçekleştirdiği Aydın ziyaretinde müjdeleri açıkladı. Güzelköy ve Çamköy Mahallelerimizde yıllardır süren sulama suyu sorunu 6 Milyon TL’lik bir proje ile tarih oluyor. Çamarası Mahallemizde de Suni Besleme projesi 1,5 Milyon TL’lik bir proje ile hayata geçirilecek. Memleketimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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