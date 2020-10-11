Karaçay Deresi temizlendi, taşkın yaşanmadı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinin Güzelyurt ve Evrenos Mahallesinden geçen Karaçay Deresi’nde başladığı 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmanın önemi yaşanan sağanak yağışta ortaya çıkarken, dere yatağında herhangi bir taşkın yaşanmadı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda dere yataklarında herhangi bir sorun yaşanmaması için il merkezindeki tüm dere yataklarını temizledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Güzelyurt ve Evrenos Mahallelerinden geçen Karaçay Deresi’nde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağında zamanla oluşan rüsubat temizlenerek, suyun sağlıklı bir şekilde akışı sağlandı. MASKİ ekiplerinin yapmış olduğu çalışmanın önemi yaşanan sağanak yağışta ortaya çıktı. Dere yatağında yapılan çalışma sonrasında bir taşkın durumu yaşanmadı.

Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, “Vatandaşın sağlığı için yapılan her çalışmadan memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ üzerine düşen her sorumluluğu yerine getiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” derken, Evrenos Mahalle Muhtarı Osman Hayri Şensoy ise şunları söyledi: “Çalışma çok iyi oldu. Memnunuz. Dere yatağında büyüyen otlar temizlendi. Teşekkür ederiz.”

