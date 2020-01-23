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Karaciğer için sinsi tehlike ‘Karaciğer Yağlanması”

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Karaciğer için sinsi tehlike ‘Karaciğer Yağlanması”

Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü Prof. Dr. Mehmet Koruk, karaciğer için büyük tehlike oluşturan alkole bağlı olmayan ‘Karaciğer Yağlanması’ hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Gastroenteroloji Bölümü Prof. Dr. Mehmet Koruk, karaciğer için büyük tehlike oluşturan karaciğer yağlanması hakkında açıklamalarda bulundu.
Gastroenterolog Prof. Dr. Mehmet Koruk hastalık hakkında, “Karaciğer yağlanması, karaciğerde normalden fazla yağ birikmesini ifade eder ve bunun sonucu non-alkolik yağlı karaciğer hastalığına (NAYKH=alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı ) yol açar. Çocuklar dahil her yaştan bireyde görülebilir. Ülkemizda erişkinlerde sıklığı yüzde 30 civarındadır. Diğer bir ifadeyle erişkinlerde her dört kişiden birinde alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması vardır. Şişmanlik ve diyabet sıklığının giderek artış göstermesiyle birlikte yağlı karaciğer hastalığının yaygınlığının da artacağı ön görülmektedir. Yağlı karaciğer hastalarının yüzde 80’inde şişmanlık, yüzde 40’ında hipertansiyon, yüzde 25’inde diyabet ve yüzde 70’inde kan yağlarında yükseklik bulunmaktadır” dedi.
Karaciğer yağlanmasına neden olan durumlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Koruk, “İnsülin direnci ana sorumlu mekanizma olarak kabul edilmektedir. Yağlı karaciğer hastalığı genellikle hiçbir belirti vermez. Sinsi olarak ilerleyerek kronik karaciğer hastalığı ve siroza yol açabilir. Karşımıza genellikle ultrasonda yağlanma veya karaciğer testlerinde anormaliklerle çıkar. Yağlı karaciğer hastalığının iki alt tipi vardır. Bunlar Basit yağlanma (yüzde 80) ve Alkol dışı yağlanmaya bağlı karaciğer iltihabı NASH ( yüzde 20) şeklinde oluşur. Basit yağlanma genellikle önemli bir sağlık sorunu oluşturmaz ve karaciğer kan testleri (ALT, AST) normaldir. NASH’li hastalarda ise karaciğer kan testleri genellikle yüksektir. Kesin ayırım ancak karaciğer biyopsisi ile yapılabilir.
NASH yağlı karaciğer hastalığının ilerleyici formu olup bu grup hastaların yaklaşık yüzde 40’ı yıllar içerisinde siroz ve karaciğer kanserine ilerleyebilir” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mehmet Koruk, “Zayıflama ve fiziksek aktivite şu ana kadar etkisi kanıtlanmış en iyi tedavi yöntemidir. NASH’i ortadan kaldırmak için 1 yıllık süre içinde vücut ağırlığının en az yüzde 10’u kadar kilo verilmelidir. Yağlı karaciğer hastalarının yarısında ölüm nedenlerinin yüzde 50’sinden kalp rahatsızlıkları sorumludur. Bu nedenle zayıflama ve fiziksel aktivite daha da önem kazanmaktadır. Yağlı karaciğeri olanlar kesinlikle alkol almamalıdır. Bitkisel ve doğal kelimeleri ile ifade edilen yiyecekler ve maddelerin her zaman karaciğerimiz için güvenli olduğu anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Dünyada hastalıkla ilgili ilaç araştırmaları devam etmektedir. Aşırı şişman hastalarda obezite cerrahisi NASH’I düzeltebilir” diye konuştu.

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