Karaciğer naklinin ardından 50 kilogram alan hastaya tüp mide ameliyatı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapıldıktan sonra kilolarına dikkat etmediği için obezite sorunu yaşayan ve çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Harun Reşit Bannıoğlu, kapalı yöntem tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Egemen Çiçek, gazetecilere, Hatay'dan hastanelerine gelen 42 yaşındaki Bannıoğlu'na yaklaşık 2 yıl önce canlı vericiden karaciğer nakli yaptıklarını söyledi.

Hastanın karaciğer nakli yapılan dönemde 90 kilogram olduğunu, Bannıoğlu'nun yaklaşık 2 yılda 140 kilograma ulaştığını dile getiren Çiçek, aşırı kiloya bağlı olarak hastada tansiyon, şeker, uyku apnesi gibi ek hastalıkların baş gösterdiğini, böbrekte ise bozulma meydana geldiğini belirtti.

Hastaya yaşam kalitesi bozulduğu için obezite cerrahisi uygulamaya karar verdiklerini anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Hastamızı yaklaşık 10 günlük hazırlık periyoduna aldık. Hastamızın böbrek fonksiyonlarını mümkün olduğunca düzelttik. Diğer branşların da desteğiyle hastamızın şekerini, tansiyonunu düzene soktuk. Ardından daha önce açık cerrahi ile karaciğer nakli yapılmış hastamıza kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı uyguladık. Yaklaşık bir haftalık bir takip süremiz oldu. Hastamızın herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Şeker ilaçlarını tamamıyla kestik, kullanmasına ihtiyaç kalmadı. Tansiyonu hala bir miktar yüksek seyretmekle birlikte zaman içerisinde düzene gireceğini ve ilaçlarından kurtulacağını düşünüyoruz. Yine uyku apnesi dediğimiz, akşamları uyuduktan sonra kısa süreli solunum durması şeklinde ortaya çıkan problemin de ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Böbrek fonksiyonları ameliyat öncesi bozukken şu an böbrek fonksiyonları da tamamıyla normal hale geldi. Hastamızın bundan sonra diyet, egzersiz ve sağlıklı beslenme ile fazla kilolarından kurtulacağını, daha sağlıklı yaşayacağını düşünüyoruz."

- Nakilli hastaya ilk obezite cerrahisi operasyonu

Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünün 2005'ten bu yana 3 bin 159 karaciğer naklini gerçekleştirdiğini, 2021'de ise 231 nakil yaptıklarını dile getiren Çiçek, "Bu kadar yüksek volümde karaciğer nakli yapılması, ilerleyen dönemde hastalarda farklı diğer problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmekte ve bu yeni problemlerle de merkezimiz uygun şekilde baş edebilme ve yönetebilme kapasitesine sahip. Türkiye'de karaciğer nakli sonrası ilk defa kapalı yöntemle obezite cerrahisini uyguladık." dedi.

Harun Reşit Bannıoğlu da Mayıs 2020'de karaciğer nakli olduğunu ve 6 ayda bir muayenelere geldiğini, doktorlara kilosunu koruyacağına dair söz verdiğini ancak bir türlü kontrol altında tutamadığını belirtti.

Son muayeneye geldiğinde kilolarından dolayı hareket kabiliyetinin yok denecek kadar az olduğunu, ameliyatın üzerinden bir hafta geçtiğini ve 7 kilogram zayıfladığını anlatan Bannıoğlu, "Hocamızın sayesinde yeni bir şans yakaladık. İnşallah bu yolda da devam edeceğim. Herhangi bir sağlık sorunum yok. Şeker, tansiyon normale döndü. Uyku apnesini de ilerleyen günlerde birkaç kilo vererek atlatacağımı düşünüyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

