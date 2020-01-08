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  4. Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

ADANA HABERLERİ  | 08.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden hastaya yılbaşı gecesi ölen bir hastanın karaciğeri uygun bulundu.

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden hastaya yılbaşı gecesi ölen bir hastanın karaciğeri uygun bulundu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde operasyona alınan hastaya karaciğer başarıyla takıldı.
Adana’nın Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde ikamet eden Mehmet Keskinkılıç (52) yaklaşık bir yıldır karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde süren tedavisinde nakilden başka çözüm yolu kalmayan Keskinkılıç, dört aydır uygun karaciğer bağışı için sıra bekliyordu. Keskinkılıç, için uygun karaciğer haberi 31 Aralık 2019 da geldi. Haberi alır almaz yeni yıl programlarını yarıda kesen Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. Tolga Akçam, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Ülkü, Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş’tan oluşan ekip Mehmet Keskinkılıç’ı yeni yılın ilk saatlerinde nakil için operasyona aldı. Başarılı geçen operasyonla birlikte Keskinkılıç’ın değerleri de normale döndü.
Yeni bir yıla karaciğer nakli ile girdiklerine vurgu yapan Doç. Dr. Tolga Akçam bu naklin aynı zamanda Türkiye’de yeni yılın ilk karaciğer nakli olduğunu dile getirdi. Haberi alır almaz ekip arkadaşlarıyla birlikte tüm yeni yıl programlarını iptal ederek alarm durumuna geçtiklerini belirten Akçam, ameliyatın da son derece başarılı geçtiğine işaret etti.
Akçam, kadavradan ve canlıdan olmak üzere karaciğer nakillerinin Türkiye’de başarı oranının son derece yüksek olduğunu, hatta nakil için yurtdışından hastaların bile artık Türkiye’yi tercih ettiğini ifade etti. Her ameliyatta olduğu gibi bu operasyonlarda da komplikasyon riskinin mutlaka bulunduğuna değinen Akçam, ancak nakillerde ki başarı oranlarının yüzde 90 ile 95 oranında olduğuna dikkati çekti.
Yeni yılla beraber karaciğer nakli ile hayata tutunan Mehmet Keskinkılıç ise organ bağışı çağrısı yaptı. Operasyonu gerçekleştiren ekibi de teşekkür eden Keskinkılıç, yeniden yaşama tutunmanın da mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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