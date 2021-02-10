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Karaciğerinden 20 santimetre çapında kist alındı

10.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Van’da nefes darlığı ve boyun ağrısı şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuruda bulunan 14 yaşındaki Rojin Karaman’ın karaciğerinden 20 santimetre çapında kist alındı.Başkale ilçesine bağlı Büklümdere Mahallesi’nde yaşayan Rojin Karaman, bir süredir nefes darlığı ve boyun ağısı sorunu yaşıyordu.

Van’da nefes darlığı ve boyun ağrısı şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuruda bulunan 14 yaşındaki Rojin Karaman’ın karaciğerinden 20 santimetre çapında kist alındı.
Başkale ilçesine bağlı Büklümdere Mahallesi’nde yaşayan Rojin Karaman, bir süredir nefes darlığı ve boyun ağısı sorunu yaşıyordu. Yaşadığı rahatsızlığından dolayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuruda bulunan küçük Rojin, hastanenin Çocuk Cerrahi Polikliniğine sevk edildi. Burada Çocuk Cerrahı Op. Dr. Mehmet Mert tarafından yapılan detaylı muayene sonucunda Rojin’in karaciğerinde 20 santimetre çapında ‘Kist Hidatik (Kistik Ekinokokkoz)’ teşhis edildi. Teşhis sonrasında küçük Rojin’in ameliyatına karar verildi.
Çocuk Cerrahı Op. Dr. Mert tarafından yapılan 2 saatlik başarılı operasyonun ardından karaciğerdeki kist başarıyla alındı. Ameliyat sonrası şikayetlerinden kurtulan küçük Rojin, kısa süre sonra şifayla taburcu edildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan küçük Rojin, operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mert ve ekibi başta olmak üzere hastane yetkililerine teşekkür etti.

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