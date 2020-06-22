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Karacoşkun’dan kitap önerisi

KİLİS HABERLERİ  | 22.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Karacoşkun’dan kitap önerisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin “Rektörler Kitap Öneriyor” başlıklı on altıncı listede özenle seçtiği kitaplardan okuma önerisinde bulundu.
Rektör Karacoşkun’un bir kitapsever olarak okunmasını önerdiği kitaplar arasında Cemil Meriç’in “Bu Ülke”, Sezai Karakoç’un “Yitik Ülke”, Irvin Yalom’un “Varoluşçu Psikoterapi”, İbrahim Kalın’ın “Barbar, Modern, Medeni” İsmet Özel’in de “Erbain” adlı kitapları bulunuyor.
Millet Kütüphanesinin bu etkinlikle güzel bir farkındalık oluşturduğunu söyleyen Rektör Karacoşkun, “Özellikle insanın ruh ve fikir dünyasını şekillendiren, düşünce dünyasında ufuklar açan kitapları okumalarını herkese öneriyorum” dedi.

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