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Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

29.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadağ'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (AA) - Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan suç örgütü "Kavac" üyesi şüpheli İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve "Kavac" isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.

"Amico" kod adını kullanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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İstanbul kırmızı bülten operasyon

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