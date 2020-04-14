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Karadağ'dan getirilen işçiler kaldıkları yurdun camisine bağışta bulundu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

Karadağ'dan getirilen işçiler kaldıkları yurdun camisine bağışta bulundu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, işçi olarak çalıştıkları Karadağ'dan yurda getirilen 479 Türk vatandaşı, Adıyaman'da kaldıkları öğrenci yurdunda aralarında topladıkları paralarla camiye bağış yaptı.

Adıyaman Safvan Bin Muattal Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan işçiler yurdun yanında bulunan inşaat halindeki Safvan Bin Muattal Camisi ve Külliyesi için kendi aralarında yaklaşık 3 bin 100 lira topladı.

Toplanan paralar, makbuz karşılığında Safvan Bin Muattal Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mahmut Elçi ve Cami İmamı Abdullah Fırat'a teslim edildi.

Müftülük görevlileri ise işçilere Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, yurtta kalan işçilere yapımı devam eden cami için topladıkları paradan dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Safvan Bin Muattal Camisi ve Külliyesi'nin inşaatının 3 yıldır sürdüğü öğrenildi.

4 Nisan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, işçi olarak çalıştıkları Karadağ'dan yurda getirilen 479 Türk vatandaşı, Adıyaman'da öğrenci yurduna yerleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Bağış işçiler Yurt

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