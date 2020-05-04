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Karadeli’den ’Teşvik’ tepkisi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli, Kayseri’nin teşviklerden faydalanamadığını söyleyerek, “Kayseri’nin her tarafı sudur ama kendisi ıslanmaz.

Karadeli’den ’Teşvik’ tepkisi

Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli, Kayseri’nin teşviklerden faydalanamadığını söyleyerek, “Kayseri’nin her tarafı sudur ama kendisi ıslanmaz. Destek geliyor ama adrese teslim destekler geliyor” dedi.
Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı açıklamasında, teşviklere değindi. Kayseri’de sanayicilerin teşviklerden yeteri kadar yararlanamadığını söyleyen Karadeli, “Kayseri ticaretinin devletten alamadığı bir teşvik sistemi vardı. Kayseri’nin teşvik denizinde bir ada olduğunu iddia etmiştim. Kayseri’nin her tarafı sudur ama kendisi ıslanmaz. Buradan Doğu’ya doğru gittiğinizde Sivas’a girdiğiniz zaman teşvik almaya başlarsınız. Bizim sorunumuz bu illerin aldıkları teşvikler değil. Kayseri diğer iller gibi değil. Kayseri’nin bir geliri yoktur. Bizim çayımız, fındığımız yok. biz tamamen ticaret erbabıyız. Çalışmayı bıraktığımız gün biz açız. Sürekli üretmek, sanayileştirmek ve geliştirmek zorundayız” diye konuştu.
‘Biz göbeğimizi kendimiz kesiyoruz’ diyen Karadeli, “Biz şehrimizin arkasındayız. A partisi gibi B partisi gibi bizim derdimiz yok. Bizim şehrimize neden bu desteğin gelmediğini merak ediyoruz. Destek geliyor ama KOSGEB üzerinden, ajanslar üzerinden destekler geliyor. Destek geliyor ama adrese teslim destekler geliyor. Biz bunları alamıyoruz. Suçumuz ‘Kayserili işini bilir’ demeleridir. Böyle söylemesinler, biz üzülüyoruz. Biz işimizi bilmiyoruz. İşimizi bilseydik biz destek alırdık” ifadelerini kullandı.

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Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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