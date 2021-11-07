Karadeniz Bölgesi'ne özgü köpek ırkları dünyaya tanıtılacak

MEHMET KUMCAĞIZ - Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu (UKIFED) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen çalışmayla Karadeniz Bölgesi'ne has dağ çoban köpeği, zerdeva ve Tonya finosunun anatomik ve karakteristik özelliklerinin belirlenerek dünyaya tanıtılması için çalışma yapılıyor.

UKIFED Başkanı Boran Aydın, AA muhabirine, sürü köpeği olarak bilinen dağ çoban köpeği, koruma gücü yüksek zerdeva ile Tonya finosu köpeklerinin ırk özelliklerini ve genetik yapılarını araştırdıklarını, bir yıl sürecek çalışma sonucunda bu ırkların özelliklerini tescilleyeceklerini belirtti.

OMÜ'nün bu çalışmada söz konusu köpek ırklarının genetik özelliklerini belirleyeceğini dile getiren Aydın, UKIFED olarak kendilerinin de ırkların anatomik ve karakteristik özelliklerini ortaya koyacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin her bölgesine ait önemli köpek ırkları bulunduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmayı, bunların dünya arenasında yerel ırklar olarak tanıtılması için yapıyoruz. Bunlar bizim değerlerimiz. Sivas'ın kangal köpeği gibi Karadeniz Bölgesi'ne has köpekler. Yıllarca gölgede kalmış ırklar. Bunları koruyup gelecek nesillere aktarmak gerekiyor. Onun için bilimsel çalışmalarla ırk statüsünde tanıtıp yeni nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Genetik desteğini üniversite sağlayacak anatomik ve karakteristik özelliklerini biz çıkartacağız. Bu ırkı tescil edip ileriki nesillere sağlam, güvenilir bozulmadan aktarmak düşüncesindeyiz. Aynı zamanda köpeklerin zoolojik özellikleri, üreme, safkan ırkların elde edilmesi, coğrafi dağılım, davranış ve eğitim gibi kinoloji çalışmaları da gerçekleştiriyoruz."

