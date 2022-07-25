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Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlığına Erdoğan Erişen yeniden seçildi

25.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlığına Erdoğan Erişen yeniden seçildi

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Başkanlığına mevcut başkan Erdoğan Erişen yeniden seçildi.

KGF 4. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanvekili Sefa Özdemir’in yaptığı genel kurulda, Erişen başkanlığa tek aday oldu.

Konuşmaların ardından geçilen seçimde açık oylama gerçekleştirildi.

Erdoğan Erişen, oy birliğiyle yeniden KGF başkanı oldu.

Genel kurul toplantısına, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Murat Taşkın, bölgedeki 14 ilin cemiyet başkanları ve basın mensupları katıldı.

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