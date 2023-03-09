YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Karadeniz gazı Nisan sonu Mayıs başı gibi sisteme verilecek

Karadeniz gazı Nisan sonu Mayıs başı gibi sisteme verilecek

09.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinin inşaatında gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen ve yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sadece bölgeyi değil tüm ülkeyi etkiledi. Depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren devletin tüm kurum ve kuruluşları harekete geçti. Bu kurumlardan biri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) oldu. Adıyaman’da bulunan bölge müdürlüğünün kapılarına depremzedelere açan kurum, bununla yetinmeyip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde diğer bölgelerden destek ekipleri çekti.

Türkiye’nin devam eden en büyük inşaat sahalarından biri olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi de en güçlü desteğin geldiği noktalardan oldu. Başta iş makineleri olmak üzere arama kurtarma, yardım, teknik ekipleri deprem bölgesine desteğe gitti. Kısa süreli olarak çalışma kapasitesinin düştüğü tesis inşaatı, bölgedeki yaraların hızla sarılması ve arama kurtarma faaliyetlerin son bulmasıyla tekrar tam kapasiteye döndü.

Halihazırda karada 8 bin kişi denizde 51 gemi yerli gazı vatandaşla buluşturmak için mesaisine kaldığı yerden daha hızlı bir şekilde devam ediyor.

BAKAN DÖNMEZ’DEN İNCELEME

Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan Bakan Dönmez de bölgedeki mesaisine ara verip Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne geldi. İlk olarak TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’den bilgi alan Dönmez, sonrasında da saha da incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün ülkeyi etkilediğini belirten Bakan Dönmez, “Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yaşanan depremlerin sadece o bölgeyi etkilediğini söylemek imkansız. Kimimizin akrabası, kimimizin arkadaşı, kimimizin komşusu vardı. Sadece Türkiye’yi değil bütün dünyayı etkiledi. İnşallah millet olarak el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz.” dedi.
Depremin ilk anından itibaren tıpkı diğer kurumların olduğu gibi bakanlık kurumlarının da elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Dönmez, “Gerek madencilerimizi gerek teknik kadroda çalışanlarımızı gerekse sahada çalışan işçilerimizi Herkes bir cana umut olurum, bir yarayı sararım, bir gönüle girerim diye bölgeye geldi. Bu kurumlarımızdan biri de TPAO. Özellikle depremin en çok etkilediği Adıyaman’da bölge müdürlüğünün kapılarını binlerce depremzedeye açtılar. Orada çalışan işçi kardeşlerimizin evi yıkıldı, yakınlarını kaybetti ama yine de desteğinden geri durmadı. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

"YERLİ GAZIMIZ KISA SÜRE İÇİNDE SİSTEME VERİLECEK"

Halihazırda Türkiye’nin en büyük inşaatlarından birinin Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi olduğunun altını çizen Dönmez, “Burada çalışan bazı işçilerimizin yakınları da depremden etkilendi. Maalesef yakınları kaybeden işçi kardeşlerimiz de var. Haliyle binlerce işçimiz bölgeye gitti. Onlar da tekrar geri döndü. Çalışmalara kaldığı yerden devam ediyorlar” ifadelerin kullandı.
Dönmez, ayrıca iş makinelerinin de bölgeye desteğe gittiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
“Buradaki bulunan yüzlerce iş makinesi arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Orada bize daha acil ihtiyacı olan vatandaşımız varken duyarsız kalmak olmazdı. Takvimin erteleneceğini, bazı işlerin aksayacağını öngörerek bütün gücümüzle bölgeye geçtik. Orada bir vatandaşımızın enkazdan sağ çıkması bizim için bütün projelerden önemli. Şimdi de kaldığımız yerden daha inanmış ve güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız zoru başarmakta mahir insanlar. İnanıyorum ki bunu da başaracaklar. Deprem nedeniyle kısa süreli bir aksama oldu ama Allah nasip ederse nisan sonu, mayıs başı gibi yerli gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız.“
İncelemelerde Bakan Dönmez’e Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve Bakanlık üst düzey yetkililer de eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü bestekar enkazda eserlerini arıyorÜnlü bestekar enkazda eserlerini arıyor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Mart Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:43
İkindi
15:59
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Perşembe

Özdemir Eczanesi
Golbasi
Umut Eczanesi
Besni
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.