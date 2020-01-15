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  4. Karadeniz hamsisi 10 liradan tezgahlarda

Karadeniz hamsisi 10 liradan tezgahlarda

ORDU HABERLERİ  | 15.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Ordu’da, geçen aylarda tezgahlarda az bulunan ve fiyatı 30 liraya kadar yükselen hamsi, 10 TL’den satışa sunuluyor.Geçen günlerde Romanya ve Gürcistan karasularında avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, memleketlerine hamsi göndermeyi devam ettiriyor.

Ordu’da, geçen aylarda tezgahlarda az bulunan ve fiyatı 30 liraya kadar yükselen hamsi, 10 TL’den satışa sunuluyor.
Geçen günlerde Romanya ve Gürcistan karasularında avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, memleketlerine hamsi göndermeyi devam ettiriyor. Karadeniz’in Türkiye sınırları içerisinde neredeyse yok denilecek kadar az olan ve Gürcistan taraflarında bol miktarda avlanan hamsinin fiyatı, değişkenlik de gösterebiliyor. Uzun bir aranın tezgahlarda neredeyse yok denecek kadar az satılan ve 30 liraya kadar yükselen hamsi fiyatları, şimdi ise 10 liraya kadar geriledi.
Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, özellikle Romanya sınırında avlanan hamsinin geri kaçtığını belirterek, “Şuan hamsiler Karadeniz Bölgesi’nde avlanıyor. Mevki olarak Karaburun, Kilyos, Yeniada taraflarında avlanıyor. Romanya sınırımızda avlanıyor ama hamsi geri kaçıyor. Bu gidişle hamsinin fiyatı ilerleyen günlerde yükselişe geçebilir. Bazı balıkçılarımız bilinçsiz avlandıkları için hamsi geri kaçabiliyor. Şu an fiyatlar düşük ama vatandaşlarımızın talebi yine de yetersiz. Hamsi fiyatları gerileyince diğer balıkların fiyatlarında düşüş yaşandı" dedi.
Ceylan ayrıca, istavrit, mezgit ve kefalin 15, sargan, levrek, çupra somonun 35, tirsinin 20, çinakopun 70 ve kalkan balığının 170 liradan satıldığını da sözlerine ekledi.

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