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Karadeniz için serin ve yağışlı hava uyarısı

TRABZON HABERLERİ  | 31.05.2020 16:51 | Son Güncelleme

Karadeniz için serin ve yağışlı hava uyarısı

Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde hafta ortasına kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde gece saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girileceği, yağışların aralıklarla çarşamba gününe kadar yurdun kuzey bölgelerinde etkili olacağı belirtildi.

Sıcaklıkların cuma gününden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Hafta ortasına kadar Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, rüzgarın hafta ortasına kadar güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

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