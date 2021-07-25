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Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk sürüyor

25.07.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk sürüyor

Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu sürüyor.

Dönüş yolundaki sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında arızalanan araçların da etkisiyle trafik oldukça yavaş seyrediyor.

Bazı sürücüler de araçlarını kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekliyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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