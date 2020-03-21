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Karadeniz Mahallesi Organik Kadın Eli Pazarı’nın satış stantları yenilendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Karadeniz Mahallesi’nde kurulan Organik Kadın Eli Pazarı’nın satış stantları yenilendi.Her cumartesi günü açılan Karadeniz Mahallesi sakini ev hanımlarının evlerinde yaptıkları, sarma, karalahana çorbası, mısır ekmeği, tere yağ, süt, peynir, zeytin, erişte, ekşimik gibi yöresel lezzetler, bahçelerinde yetiştirdikleri domates, soğan, marul, salatalık, biber gibi organik ürünler ve el işi örgülerini vatandaşlarla buluşturduğu Organik Kadın Eli Pazarı’nın satış stantlarının hava şartlarına uyumsuz olması Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i harekete geçirdi.Kadınların yüzünü güldürdüKaradenizli kadınların el emeği göz nuru organik ürünlerin daha iyi şartlarda satış yapması için araştırmaya başlayan Başkan Yüksel, 3 tarafı kapalı, olumsuz hava şartlarında bile korunaklı yapısıyla hizmet verebilecek satış stantlarını alarak kadınların yüzünü güldürdü.“Açacağımız yeni çarşılarla kadınlarımızın emeklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz”Organik Kadın Eli Pazarı’nın yeni satış stantlarının kurulumu gerçekleşirken incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, yeni stantların beğenildiğini ifade ederek “El emeği çok değerli.

Karadeniz Mahallesi’nde kurulan Organik Kadın Eli Pazarı’nın satış stantları yenilendi.
Her cumartesi günü açılan Karadeniz Mahallesi sakini ev hanımlarının evlerinde yaptıkları, sarma, karalahana çorbası, mısır ekmeği, tere yağ, süt, peynir, zeytin, erişte, ekşimik gibi yöresel lezzetler, bahçelerinde yetiştirdikleri domates, soğan, marul, salatalık, biber gibi organik ürünler ve el işi örgülerini vatandaşlarla buluşturduğu Organik Kadın Eli Pazarı’nın satış stantlarının hava şartlarına uyumsuz olması Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i harekete geçirdi.
Kadınların yüzünü güldürdü
Karadenizli kadınların el emeği göz nuru organik ürünlerin daha iyi şartlarda satış yapması için araştırmaya başlayan Başkan Yüksel, 3 tarafı kapalı, olumsuz hava şartlarında bile korunaklı yapısıyla hizmet verebilecek satış stantlarını alarak kadınların yüzünü güldürdü.
“Açacağımız yeni çarşılarla kadınlarımızın emeklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz”
Organik Kadın Eli Pazarı’nın yeni satış stantlarının kurulumu gerçekleşirken incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, yeni stantların beğenildiğini ifade ederek “El emeği çok değerli. Karadenizli kadınlarımızın yaptığı ürünler de her zaman birbirinden lezzetli olmuştur. Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu emeğe sahip çıkıp şartları düzeltmek istedik. Kadınlarımız yeni satış yerlerini çok beğendi. Hava koşullarına uygun yeni stantlarımız ile yeni bir çarşı inşa ettik. Mahalle sakinlerimize ve Karadenizli hanımlarımıza hayırlı olsun. Açacağımız yeni çarşılarla kadınlarımızın emeklerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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