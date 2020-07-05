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Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kuymak dondurularak da satılacak

TRABZON HABERLERİ  | 05.07.2020 14:47 | Son Güncelleme

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kuymak dondurularak da satılacak

Karadeniz mutfağında önemli yeri olan kuymak, Trabzonlu girişimci tarafından dondurulmuş şekilde satışa sunulacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, odada düzenlenen etkinlikte dondurulmuş kuymağın tanıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, dondurulmuş kuymağın yerel ürünlerin ticarileştirilmesinde başarılı bir örnek olduğunu belirterek, diğer yöresel ürünlerde de bu tür girişimleri beklediklerini ifade etti.

Kuymağın dondurularak satışa sunulmasının çok başarılı bir ticari örnek oluşturduğuna vurgu yapan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Yerel ürünlerimizin geliştirilerek ticarileştirilmesi ekonomiye katma değer sağlıyor. Ürünü geliştiren odamız üyesi Murat Onur'u kutluyorum. Başarılı bir ticari girişimcilik örneği oldu. Son yıllarda gıda sektöründe doğal ürünlerin ve lezzetlerin tüketicilere ulaştırılması büyük bir ticari alan oluşturdu. Karadeniz Bölgesi mutfağının çok önemli bir ürünü olan kuymak, bütün Türkiye'de orijinal lezzetinden taviz vermeden donmuş olarak satışa sunulacak."

Firma sahibi Murat Onur da dondurulmuş kuymağın "Hemen ısıt hemen ye" sloganıyla "Guymak" markası adı altında ilerleyen günlerde Türkiye çapında bir market zincirinde tüketiciyle buluşacağını ifade etti.

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