Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayağı Ordu'da yapılacak

Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayağı, Fatsa Off-Road Kulübü (FATOFF) tarafından 2-3 Ekim tarihlerinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 2 Ekim Cumartesi günü Demas Kavşağı'nda saat 13.00'de teknik kontrol ile başlayacak.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın vereceği startla 25 araç ile 50 sporcu, 3 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Demas etabında mücadele edecek.
Farklı engellerden oluşan ve toplam uzunluğu 7 kilometre olan etabı 3 kez geçecek olan ekiplerin yarışı, saat 18.00'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
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