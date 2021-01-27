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Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği’nden "Engelliler adına para toplayanlara itibar etmeyin" çağrısı

27.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği’nden "Engelliler adına para toplayanlara itibar etmeyin" çağrısı

Giresun’un Görele İlçesinde faaliyetini sürdüren Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği (KOFD) Başkanı Asiye Divli, engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.Engellileri kullanarak rant kapısı oluşturanlara fırsat verilmemesini isteyen Divli, “Son zamanlarda engelliler adına ne olduğu belirsiz kişiler ellerinde dergiler ile insanlardan para topluyorlar.

Giresun’un Görele İlçesinde faaliyetini sürdüren Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği (KOFD) Başkanı Asiye Divli, engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Engellileri kullanarak rant kapısı oluşturanlara fırsat verilmemesini isteyen Divli, “Son zamanlarda engelliler adına ne olduğu belirsiz kişiler ellerinde dergiler ile insanlardan para topluyorlar. Bu olay biz engellileri gerçekten olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşlarımız engelli dernekler adına para toplayan kişilere inanmasınlar" dedi.
Vatandaşlara yardım konusunda uyarılarda bulunan Divli, "Vatandaşlarımız eğer yardım etmek istiyorsa derneklere gitsinler. Para toplayan şahıslar dernek gibi görünüyorsa ellerinde resmi bir evrak varsa yardım yapsınlar. Vatandaşlarımız derneğin adını, başkanını, adresini araştırsınlar öyle yardımda bulunsunlar. Usulsüz para toplayan kişileri gören vatandaşlarımız emniyet görevlilerimize haber versinler. Bizim üzerimizden toplanan paraya bakıldığında milyonlar ediyor. Bu para kimlere gidiyor? Bizlerin üzerinden toplanan para hakkaniyet değildir. Biz engelli vatandaşları topluma kazandırmak için dernek kuruyoruz. Engelliler üzerinden istismarda bulunan kişilere dikkat edilmesini istiyoruz. Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar dernek yönetimi olarak elimize makbuz alarak bir esnafımıza gitmedik çünkü bizim esnafımız bize gelir hiçbir vatandaşımız bizim adımıza para toplayanlara asla itibar etmesinler biz bu duruma çok üzülüyoruz" diye konuştu.

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