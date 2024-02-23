YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Karadeniz Sahil Yolu’nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı: 1 ölü

Karadeniz Sahil Yolu’nda sebze yüklü tır orta refüje çıktı: 1 ölü

İHA İHA
23.02.2024 16:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Gürcistan plakalı tırın orta refüje çıkması sonucu dorsesinde bulunan sebzeler yola savruldu.

Üstgeçidin ayağına çarparak duran Gürcistan uyruklu tır sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu’nda uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu’nun Trabzon-Rize istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesinin Balıklı mahallesinde Gürcistan uyruklu Levan Solomanidze (46) yönetimindeki GI12010 plakalı tırın henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Üstgeçidin ayağına çarparak duran tırın dorsesinde bulunan sebzeler yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tırın içerisinde sıkışan sürücü yapılan çalışma ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürürken, tır sürücünün dorsesini Trabzon’dan yükleyerek Gürcistan’a doğru yola çıktığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza sonrası tırın dorsesinde bulunun sebzelerin karayoluna savrulması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yola savrulan sebzeler temizlenerek karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız Dağı Kayak Merkezine yağan kar yüzleri güldürdüYıldız Dağı Kayak Merkezine yağan kar yüzleri güldürdü
Uşak’tan Afyonkarahisar’a uyuşturucu getiren zehir tacirleri yakalandıUşak’tan Afyonkarahisar’a uyuşturucu getiren zehir tacirleri yakalandı
Ağrı’da "Atasözleri ve Deyimler" sergisi açıldıAğrı’da "Atasözleri ve Deyimler" sergisi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Şubat Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:59
Öğle
12:40
İkindi
15:40
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Trabzon Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Cuma

Yaşam eczanesi
Ortahisar
Bilge eczanesi
Caykara
Zeki eczanesi
Besikduzu
Alibeyoğlu eczanesi
Ortahisar
Sağlik eczanesi
Arakli
Merkez eczanesi
Macka
Sağlik eczanesi
Of
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.