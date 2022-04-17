YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı

17.04.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, kaya parçalarının düşmesi nedeniyle aksadı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçalarının düşmesi, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Akşam saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Kopmuş mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Bu nedenle, kara yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı.

Öte yandan olay sırasında kara yolundan geçen bir otomobilde kaya parçalarının çarpması nedeniyle hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de kar yağışı etkili oluyorArtvin'de kar yağışı etkili oluyor
Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:22
Öğle
12:17
İkindi
16:01
Akşam
19:02
Yatsı
20:29
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Kilo aldığını sanıyordu! Karnında büyüyen şey bakın ne çıktı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.