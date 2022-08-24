Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesimi trafiğe açıldı

Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde, bakım çalışmaları tamamlanarak ulaşım sağlanmaya başladı.

Bölgede, şubat ayında aşırı yağış sonrası çöken yoldaki çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmayla yol onarılarak yeniden trafiğe açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Melenağzı, Akçakoca ve Ereğli Devlet Yolu 6. kilometrede heyelan onarımı tamamlanmıştır. Karayolları ekiplerimiz işaretleme ve çizgi çalışmalarını bitirmiş ve ardından güzergah tüm araçların ulaşımına açılmıştır." ifadesine yer verildi.

