Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişinde trafiği rahatlatacak projenin yüzde 60'ı tamamlandı

TUĞBA YARDIMCI - Trabzon merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun şehir geçişindeki trafik yükünü rahatlatacak Kanuni Bulvarı Projesi'nin yüzde 60'lık bölümü tamamlandı.

AA muhabirinin, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akyazı kavşağından başlayan ve Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında sona erecek toplam uzunluğu 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın inşası devam ediyor.

Temeli 2011 yılında atılan Kanuni Bulvarı Projesi kapsamında anayol üzerinde 22 köprülü kavşak, bağlantı yolları üzerinde de 6 hemzemin kavşak inşa edilecek.

Proje çerçevesinde ayrıca toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp, ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre 31 çift köprü ve kavşak kolları ile imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 tek köprü yapılacak.

Yolun tamamlanan bölümleri etaplar halinde ulaşıma açıldı. Bu kapsamında ilk olarak, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı ile Halit Kobya Kavşağı arasında kalan 4,4 kilometrelik tünelli kesim ile paralelindeki 4,3 kilometre stadyum bağlantı yolu trafiğe açıldı. Ayrıca, toplam 9,5 kilometre uzunluğundaki 2x3 şeritli bölünmüş yol da tamamlanarak hizmete alındı.