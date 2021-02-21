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Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişinde trafiği rahatlatacak projenin yüzde 60'ı tamamlandı

21.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Şehir merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişine alternatif olarak inşası devam eden, bittiğinde anayol üzerinde 22 köprülü kavşağın bulunacağı 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın 14,5 kilometrelik bölümü ulaşıma açıldı - Proje kapsamında bu yıl 2,2 kilometrelik bölünmüş yolun daha hizmete açılması, ayrıca Çukurçayır-1 Tüneli'nin tamamlanması ve sanat yapıları imalatlarına devam edilmesi planlanıyor

TUĞBA YARDIMCI - Trabzon merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun şehir geçişindeki trafik yükünü rahatlatacak Kanuni Bulvarı Projesi'nin yüzde 60'lık bölümü tamamlandı.

AA muhabirinin, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akyazı kavşağından başlayan ve Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında sona erecek toplam uzunluğu 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın inşası devam ediyor.

Temeli 2011 yılında atılan Kanuni Bulvarı Projesi kapsamında anayol üzerinde 22 köprülü kavşak, bağlantı yolları üzerinde de 6 hemzemin kavşak inşa edilecek.

Proje çerçevesinde ayrıca toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp, ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre 31 çift köprü ve kavşak kolları ile imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 tek köprü yapılacak.

Yolun tamamlanan bölümleri etaplar halinde ulaşıma açıldı. Bu kapsamında ilk olarak, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı ile Halit Kobya Kavşağı arasında kalan 4,4 kilometrelik tünelli kesim ile paralelindeki 4,3 kilometre stadyum bağlantı yolu trafiğe açıldı. Ayrıca, toplam 9,5 kilometre uzunluğundaki 2x3 şeritli bölünmüş yol da tamamlanarak hizmete alındı.

Daha sonra ise projenin sahil kesiminde bulunan, Yıldızlı Tam Yonca Kavşağı, Derecik bağlantı kolu, Akyazı Tüneli, Halit Kobya Köprülü Kavşağı, stadyum bağlantı yolları tamamlanarak trafiğe açıldı. Böylece, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki mevcut sinyalize kavşaklar kaldırılarak trafik akışı ve bağlantıları kesintisiz duruma getirildi.

Çalışmalar çerçevesinde ayrıca, Kanuni Bulvarı yolunun Beşirli Tüneli girişi ile Çatak-2 köprülü kavşağı arasında kalan 5 kilometrelik kesimi ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Trabzon istikametinden Kanuni Bulvarı'na katılımını sağlayacak 441 metre uzunluğundaki Akyazı bağlantı tüneli de trafiğe açıldı.

Böylece, 2020 yılı sonu itibari ile tamamlanan toplam 14,5 kilometre uzunluğundaki kesim sayesinde, Trabzon merkezinde nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Erdoğdu, Soğuksu, Aydınlıkevler, Uğurlu, Karşıyaka, Beşirli, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafik, mevcut Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve paralelinde sahilden geçen ana yollar olan mevcut Devlet Yolu ve Trabzon Sahil Geçişi Yolu'na kısa mesafede güvenli bir şekilde dağılım imkanı sağlandı.

Trabzon'a değer katacak projenin ihalesi kapsamında bugüne kadar yapılan hem yol hem de diğer çalışmalarla birlikte yüzde 60 fiziksel gerçekleşme sağlandı.

Yolun geriye kalan 13,5 kilometrelik kesiminde ise çalışmalar devam ediyor.

Şehir merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon şehir geçişindeki bölümüne alternatif olacak projede bu yıl 2,2 kilometrelik bölünmüş yolun hizmete açılması, ayrıca Çukurçayır-1 Tüneli'nin tamamlanması ve sanat yapıları imalatlarına devam edilmesi hedefleniyor.

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