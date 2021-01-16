Karadeniz somonuna en çok Rusya rağbet gösterdi

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 12 ülkeye 56 milyon 870 bin 414 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den 2020'de 12 bin 456 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 56 milyon 870 bin 414 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden önceki yıl ise 5 bin 469 tonluk Karadeniz somonu ihracatından 31 milyon 868 bin 302 dolar kazanç elde edilmişti.

- En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler

Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla Karadeniz somonu ihraç edilen ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya'ya 10 bin 715 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek, 49 milyon 992 bin 254 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden önceki yıl ise Rusya'ya 3 bin 595 ton Karadeniz somonu ihracatından 20 milyon 670 bin 358 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece, Rusya'ya geçen yıl yapılan Karadeniz somonu ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 198, değerde de yüzde 142 arttı.