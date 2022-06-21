Karadeniz Teknik Üniversitesine 2 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 2 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına 1 profesör atanacak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına da 1 doçent alınacak.

Kadrolara başvurular, 5 Temmuz'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.



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