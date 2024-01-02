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Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacak

02.01.2024 13:57 | Son Güncelleme:
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Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 20 akademisyen alımı yapılacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler ile Tıp fakültelerine 1'er doktor öğretim üyesi, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokuluna ise 1 öğretim görevlisi alınacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 6, Mühendislik Fakültesinde 5, Edebiyat Fakültesinde 3, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinde 2, Sağlık Bilimleri Fakültesinde de 1 araştırma görevlisi istihdam edilecek.

Kadrolara başvurular, 14 Ocak'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon

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