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Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak

TRABZON HABERLERİ  | 02.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 14'ü profesör olmak üzere 22 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp ve Mühendislik fakültelerinde 4'er, Fen Fakültesinde 2, Edebiyat, Of Teknoloji ve Orman fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokulunda ise birer profesör görevlendirilecek.

Ayrıca Orman Fakültesine 4, Of Teknoloji Fakültesine 2, İktisadi ve İdari Bilimler ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise birer doçent atanacak.

Kadrolara başvurular 16 Haziran'a kadar yapılabilecek.

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