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Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak

31.05.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 22 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesine 5, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2, Orman Fakültesi ile Maçka Meslek Yüksekokuluna 1'er profesör atanacak.

Tıp ve Mühendislik fakültelerinde 2'şer, İktisadi ve İdari Bilimler, Eczacılık, Fen, Orman ile Sağlık Bilimleri fakültelerinde ise 1'er doçent görevlendirilecek.

Eczacılık, Fen, Mühendislik ile Orman fakültelerine de 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13 Haziran'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

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