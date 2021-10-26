Karadeniz Teknik Üniversitesine 27 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 27 akademisyen alınacak.
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri ile Fen ve Orman fakültelerine birer profesör atanacak.
Orman Fakültesinde 2 doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 4, Of Teknoloji, Eczacılık ve Edebiyat fakültelerinde ise üçer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Ayrıca, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerine ikişer, Sürmene Abdullah Kanca ve Trabzon meslek yüksekokulları ile Fen, Mimarlık ve Tıp fakültelerine de birer doktor öğretim görevlisi atanacak.
Kadrolara başvurular, 8 Kasım'a kadar "online.ktu.edu.tr" ile "bys.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.
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