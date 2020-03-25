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Karadeniz Teknik Üniversitesine 6 akademisyen alınacak

TRABZON HABERLERİ  | 25.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

Karadeniz Teknik Üniversitesine 6 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 6 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 1 doçent görevlendirilecek.

Yine Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne 1, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne ise 2 doktor öğretim üyesi atanacak.

Ayrıca Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü ile Maçka Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümünde de 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular 15 gün içinde yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Akademisyen alımı Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon

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