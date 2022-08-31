YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Karadeniz Teknik Üniversitesine 74 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 74 akademisyen alınacak

31.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Teknik Üniversitesine 74 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 74 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 4, Mimarlık Fakültesine ise 1 profesör atanacak.

Tıp Fakültesinde 13, Mühendislik Fakültesinde 7, Fen Fakültesinde 4, Orman ve Eczacılık fakültelerinde 3'er, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Of Teknoloji, Sağlık Bilimleri ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde de 1'er doçent görevlendirilecek.

Edebiyat Fakültesine 7, Sağlık Bilimleri Fakültesine 5, Fen, Mühendislik ve Tıp fakültelerine 4'er, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine 3, Diş Hekimliği Fakültesine 2, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Of Teknoloji, Orman ile Yabancı Diller fakültelerine ise 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 14 Eylül'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıHafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyorAzerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
Amasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandıAmasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:40
Öğle
12:27
İkindi
16:08
Akşam
19:04
Yatsı
20:28
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.