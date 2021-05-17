Karadeniz ve Marmara'da yarın sağanak bekleniyor

Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Batı Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, Batı Akdeniz'in batısı ile Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz