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Karadeniz yeşerdi

ORDU HABERLERİ  | 15.05.2020 13:41 | Son Güncelleme

Yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran Karadeniz baharla birlikte tekrar yeşile büründü.Karadeniz’in türkülere konu olan ormanları ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşillenmeye başladı.

Yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran Karadeniz baharla birlikte tekrar yeşile büründü.
Karadeniz’in türkülere konu olan ormanları ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşillenmeye başladı. Kumru ilçesinin özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde ve oksijenin bol olduğu yaylalarda renk cümbüşü yaşanırken, yaylalarda ise besiciler koyunları ile doğallığa renk kattı. Renk cümbüşünün oluştuğu yeşilliklerin içinde yaylaları gezenler, eşsiz doğa manzaraları eşliğinde fotoğraflar çektirirken, insanların buraları ziyaret etmeleri gerektiğini belirtiyor.

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