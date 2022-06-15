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KARADENİZBİRLİK ayçiçeği üreticisine ton başına 400 lira fark ödemesi yapacak

15.06.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARADENİZBİRLİK ayçiçeği üreticisine ton başına 400 lira fark ödemesi yapacak

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2021-2022 sezonunda aldıkları 28 bin ton yağlık ayçiçeği için üreticilere ton başına 400 lira fark ödemesi yapacaklarını bildirdi.

Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulunun geçen sezon ayçiçeği ürünü için üretici ortaklarına ton başına 400 lira fiyat farkı verilmesini kararlaştırdığını belirtti.

KARADENİZBİRLİK'in her zaman olduğu gibi bir kez daha üreticisinin yanında olduğuna işaret eden Erarslan, "Birliğimiz, üreticinin mağdur olmaması, yağlık ayçiçeği ürünü ekiminin teşviki ve desteklenmesi için elindeki tüm imkanları kullanarak 2021-2022 iş yılında almış olduğu 28 bin ton yağlık ayçiçeği ürünü için üreticilerine yaklaşık 11 milyon lira farkın dağıtımına başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Erarslan, ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi ve ürününden gelir elde etmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yarısı ithal yoluyla karşılanan ayçiçeği ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekmektedir. Ülke olarak halen en fazla dışarıya para harcadığımız tarım ürünlerinden birinin ayçiçeği olması üzüntü vericidir. Türkiye, başta ayçiçeği olmak üzere tüm yağlı tohum bitkilerinin yetiştirilebileceği uygun toprak yapısına ve uygun iklimine sahip bir ülkedir. Bu nedenle özellikle ayçiçeği potansiyelimizi en kısa sürede artıracak şekilde her türlü tedbir ve yatırım planı yapılarak hayata geçirilmelidir."

KARADENİZBİRLİK'in bölge ve ülke için önemli potansiyeli bulunan yağlık ayçiçeğinde üreticileri ayni ve nakdi kredilerle desteklediğini, ürün alım garantisiyle binlerce üreticinin ve üretimin adeta sigortası olduğunu anlatan Erarslan, "Bölgemiz tarımsal sanayisinin ve ticaretinin gelişmesinde önemli yeri olan ayçiçeği üreticisine hizmetlerimiz artarak devam edecektir." açıklamasında bulundu.

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