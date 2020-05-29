Karadeniz'de 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı

Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Samsun'da 15 ile 20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile Atakum Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Maske taktıkları gözlenen gençler, sahilde yürüyüş yaptı.

Sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan gençler, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirdi.

- Tokat

Tokat'ta yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu, sokağa çıktı.

15 ile 20 yaş aralığındaki gençler, parklarda vakit geçirdi ve yürüyüş yaptı.

- Sinop

Sinop'ta bir haftanın ardından 15-20 yaş grubu, yeniden sokağa çıktı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle az sayıda gencin sokağa çıktığı kentte, polis ekipleri maske takma ve sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürdü.

- Amasya

Amasya'da 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı.

Kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.