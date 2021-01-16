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Karadeniz'de 5 ilde kar yağışı devam ediyor

16.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Karadeniz'de 5 ilde kar yağışı devam ediyor

Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Ordu ve Giresun'da kar etkili oldu.

Bayburt'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin kullandığı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent merkezindeki evlerin çatıları beyaza büründü.

Kentte yağış nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken Karayolları ve belediye ekipleri de olabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

Torul ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'nda ise yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

- Artvin

Artvin'de etkili olan yağış sonrası Şavşat'ta 3, Yusufeli ilçesinde ise 1 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Yağış nedeniyle Artvin-Ardahan karayolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde de sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Artvin Atabarı Kayak Tesisleri'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Kafkasör Yaylası, Borçka ve Şavşat Karagöl gibi kentin doğal güzellikleriyle ünlü yerleri de beyaza büründü.

- Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde kar kalınlığının 20, yaylalarda ise 30 santimetreyi bulduğunu söyledi.

Demirci, ilçedeki yolların açık olduğunu ve şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını kaydetti.

- Giresun

Giresun'da yaylaların yanı sıra iç bölgedeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar etkili oldu.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu Şebinkarahisar üzerinden Karadeniz'e bağlayan kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de yağış etkisini sürdürüyor.

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