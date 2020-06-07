Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı

SAMSUN (A) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Güzel havayı fırsata çeviren vatandaşlar, Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı'nda sahil boyunca yürüyüş yaptı, parklarda oturdu, bazıları uzun zamandır göremediği arkadaşları ile sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti.

- Amasya

Amasya'da 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde oturup dinlenmeyi tercih etti.

- Sinop

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden dışarıda olmanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar, başta Barış Manço Parkı olmak üzere tersane mevkisi, Aşıklar Caddesi ve kent merkezindeki diğer park ve bahçelerde vakit geçirdi.