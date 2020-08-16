YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Karadeniz’de çingene palamudu bolluğu

Karadeniz’de çingene palamudu bolluğu

GİRESUN HABERLERİ  | 16.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

1 Eylül’de başlayacak olan yeni av sezonu öncesi küçük kayıklarıyla denize açılan balıkçıların yüzünü çingene palamudu güldürüyor.

Karadeniz’de çingene palamudu bolluğu

1 Eylül’de başlayacak olan yeni av sezonu öncesi küçük kayıklarıyla denize açılan balıkçıların yüzünü çingene palamudu güldürüyor. Oltalarına bol miktarda palamut vuran balıkçılar sönük geçen sezonun ardından yeni av sezonuna umutla bakıyor.
Geçtiğimiz yıl palamut balığının çok fazla olmadığını belirten balıkçılardan Haluk Tarı "Bu sene bereketli olacağa benziyor. İstanbul Karaburun’dan Hopa’ya kadar balık var denizde. Palamut geçen sene yoktu, zaten bir yıl oluyor bir yıl az oluyor genelde. İnşallah bu sezon çok bereketli geçecek” dedi.

"Kilosu 30 liradan satılıyor"
Şu anda palamudun tane işi satılmadığını belirten Tarı “Balık şu anda 50-100 gram arasında, bu yüzden de kilo işi satılıyor. Bir kilo içerisinde yaklaşık 10 tane palamut olur ve fiyatı şimdilik 30 lira. Balık biraz daha büyüsün 250-300 gram olsun o zaman tane işi satılmaya başlayacaktır. Palamudun yanı sıra bu yıl istavrit balığı da çok oldu. İnşallah yağmurların yağmaya başlamasıyla palamut balığı daha da büyür ve balığa doyacağımız bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de çingene palamudu bolluğu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Giresun Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
03:54
Sabah
05:31
Öğle
12:36
İkindi
16:24
Akşam
19:31
Yatsı
21:01

Giresun Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Gedikkaya Eczanesi
Merkez
Kitapçı Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Karadeniz Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vali Ünlü, şehit yakınlarını ve gazileri bayramda yalnız bırakmadı

Vali Ünlü, şehit yakınlarını ve gazileri bayramda yalnız bırakmadı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü

Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.