Karadeniz'de çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti.

Samsun'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları, yeşil alanları ve sahil yolunu doldurdu.

Atakum sahilinde park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar uçurtma uçurup kumda oynayarak eğlendi.

Polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan aileleri ikaz etti.

- Sinop

Sinop'ta güzel havanında etkisiyle park ve bahçeler çocuklarla doldu.

Bir hafta aradan sonra yeniden velileriyle dışarı çıkan çocuklar güzel havanın tadını çıkardı.

Veliler ve çocukların büyük bir bölümünün maske taktıkları görüldü.

- Kastamonu

Kastamonu'da, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan çocuklar, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, kent merkezinden geçen çay boyunda yürüyüş yaparken Cumhuriyet Meydanı'nda aileleriyle oynadı.