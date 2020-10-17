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Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Abana ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar, denizin keyfini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Hava sıcaklığının 26, deniz suyunun ise 23 derece civarında seyretmesiyle Liman ve Hacıveli mevkilerindeki plajlardan denize giren vatandaşlar, sahilde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ise kıyıdan balık tutarak, güzel havayı değerlendirdi.

Halil Yazıcı, AA muhabirine, havanın güzel gitmesiyle sezonun uzadığını belirterek, denizin turizm sezonunda bile bu kadar güzel olmadığını söyledi.

Yazıcı, "Aylardan ekim geldi. Eylülde de denize giriyorduk. Bu sefer mevsim biraz daha uzadı. Ekimde de hala rahatlıkla denize girebiliyoruz. Deniz suyu çok sıcak, hava güzel." dedi.

Ailece denize geldiklerini anlatan Uğur Yiğit de geçen yıl bu zamanlar kaloriferlerin yakıldığı ilçede bugünleri deniz keyfi yaparak, geçirdiklerini belirtti.

İlçede esnaflık yapan Hakan Acar da Karadeniz'de ekim ayında denize girme şansı bulduklarını vurgulayarak, yaz sezonunda işlerinin yoğunluğu nedeniyle giremediği denizin tadını çıkardığını anlattı.

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